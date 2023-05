MODEL cantik Sassha Carissa mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya di Instagram. Seperti apa penampilan model berusia 28 tahun tersebut?

Sassha Carissa tampil cantik berpose di tepi kolam renang. Dia mengenakan swimwear atau baju renang berwarna hijau muda.

Baju renang tersebut memiliki motif floral berwarna putih. Selain itu, baju renang memiliki aksen dua tali model simpul.

Tak hanya swimwear, Sassha juga memakai kacamata hitam di penampilannya kali ini. Berpose memegang kacamata dengan satu tangan, gaya Sassha stylish banget!

Selain stylish, tentu saja penampilan Sassha Carissa dalam balutan baju renang terlihat begitu seksi. Ini tak lepas dari Sassha yang memiliki body goals nan aduhai.

Netizen dibuat terpesona hingga gagal fokus melihat penampilan seksi Sassha Carissa. Seperti apa kata netizen di kolom komentar?

"Seexybangettt," ujar @tiara***

"Wow sosweeet, You are super sexy pics is so very beautiful smile honey 😍❤️," ungkap @ekosu***

"Tambah sexy ya," kata @suroso***

"Wanita tsrgemeezzzzh @sasshacarissa," ujar @mirza***

"Makin kesini body ny makin bagus ajah," kata @pages***

(hel)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.