SPOTLIGHT Cannes Film Festival 2023 benar-benar berhasil dicuri Raline Shah. Selebriti Indonesia itu tampil stunning mengenakan kebaya di red carpet event tersebut.

Foto-foto Raline Shah di red carpet Cannes Film Festival 2023 pun tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun @itgirlenergy, memperlihatkan dua foto Raline Shah saat menyapa dunia.

"Raline Shah attending the #CannesFilmFestival2023 Day 6," tulis akun tersebut, dikutip MNC Portal, Senin (22/5/2023). Netizen ini cukup terkenal di Twitter sebagai pengamat fashion dan Raline Shah mendapat sorotannya. That was cool!

So, seperti apa tampilan Raline Shah berkebaya di Cannes Film Festival 2023?

Raline Shah mengandalkan kebaya fit body berwarna biru saphire dengan detail super cantik. Motif yang ada di kebaya ini pun begitu istimewa, pun ekor kebaya yang dibuat panjang untuk memberi kesan dramatis.

Ia memadukan kebaya biru tersebut dengan kain batik tradisional warna merah. Terselip motif bunga klasik di balik tampilan depan kain tersebut.

Kalung super besar keluaran Chopard dikenakan Raline untuk mengisi area lehernya yang jenjang. Aksesori tersebut pun berhasil curi perhatian, karena coba disamakan dengan warna kebaya yang dipakai. She's gorgeous!

BACA JUGA: 5 Potret Cantik Raline Shah di Red Carpet Cannes Film Festival 2023

Sayang, ada satu poin yang dianggap netizen kurang apik dari tampilan Raline Shah ini, yaitu heels-nya. Ya, selebriti yang juga bisa dibilang filantropi itu memilih mengenakan heels nude polos.

Gegara heels itu, banyak netizen yang merasa kecewa.

"Sepatunya sama sekali gak cocok dengan kebaya, tapi selebihnya sempurna," komen @keishadie*****.

"Pemilihan heels yang salah besar," tulis @flueren****.

Sementara itu, beberapa netizen Indonesia merasa bangga dengan tampilan Raline Shah mengenakan kebaya di Cannes Film Festival 2023.

"Ouh! Dia terlihat sangat cantik dengan pakaian tradisional kebaya," ungkap @brooklyn****.

"Saya sangat suka dress ini, tampak seperti kupu-kupu," komen @Popstar****.

"Outfit Raline Shah merepresentasikan pakaian khas Indonesia. Dress brokat lace yang dipakai disebut 'kebaya' dan rok batik disebut 'sarung'," papar @_WAB1****.

So, gimana nih menurut Anda tampilan Raline Shah dengan kebaya biru di Cannes Film Festival 2023 ini?

Follow Berita Okezone di Google News

(hel)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.