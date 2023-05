KABAR perselingkuhan di antara selebriti makin banyak terungkap ke publik. Meski belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi rumor perselingkuhan ini jadi topik hangat di masyarakat.

Dokter Nadia Alaydrus pun coba mengungkap fakta di balik perselingkuhan itu. Bagaimana dunia medis memandang perselingkuhan? Apakah itu keturunan yang artinya sulit untuk dihilangkan?

Menurut dr Nadia, benar bahwa perselingkuhan bisa akibat faktor keturunan. Studi berjudul 'Association between Dopamine D4 Receptor Gene Variation with Both Infidelity and Sexual Promiscuity' jadi referensi statamentnya.

"Ini adalah penelitian tentang variasi genetik gen DRD4 yang berhubungan dengan kejadian perselingkuhan," kata dr Nadia, dikutip dari Reels Instagram-nya, Senin (22/5/2023).

Ia menjelaskan bahwa pada penelitian ada variasi bentuk gen yaitu DRD4. Seseorang yang memiliki gen itu disebut 7R+ dan yang gak memiliki disebut dengan 7R-. "Nah, 7R+ itu yang lebih sering selingkuh," jelas dr Nadia.

Soal berapa banyak selingkuhan yang dimiliki, responden diketahui punya 1-2 selingkuhan.

"Walapun laki-laki selalu salah dan perempuan selalu benar, tapi pada penelitian ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki risiko yang sama untuk memiliki gen selingkuh tadi," jelas dr Nadia.

Apakah perlu tes gen calon suami atau istri supaya tahu mereka tukang selingkuh atau tidak?

Jawaban dr Nadia adalah gak perlu. Sebab, para peneliti menyebutkan bahwa penelitian ini perlu penelitian lebih lanjut karena perselingkuhan itu merupakan hubungan yang kompleks atau multi-faktor.

"Jadi, gak serta merta gen berpengaruh secara langsung masih perlu penelitian lebih lanjut," ungkap dr Nadia.

