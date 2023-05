JENNIE BLACKPINK akhirnya muncul di red carpet Cannes Film Festival 2023. Hadirnya idol K-Pop itu jadi momen perdana yang cukup mengesankan.

Sebagai Brand Ambassador Chanel, Jennie sudah diprediksi akan mengenakan dress keluaran rumah mode tersebut. Benar saja, dia muncul di red carpet Cannes 2023 mengenakan salah satu classic-looks Chanel bernuansa putih-hitam.

Jennie sepertinya belum mau lepas dari bayang-bayang Met Gala 2023. Ya, di acara itu pun member BLACKPINK ini tampil mengenakan dress putih dengan sentuhan hitam pada gloves, belt, dan sepatunya.

Nah, kalau di Cannes Jennie didandani layaknya boneka. Gaun putih lace dan tulle hitam pada bagian shoulders membuat dirinya terlihat seperti dolls. Walau ada kesan 'basic' dan 'boring' di sana, tapi aura boneka Jennie sulit ditutupi.

Menurut laporan W Magazine, Jennie mengenakan dress Chanel yang diluncurkan di show Spring/Summer 2020 couture collection. Model yang membawakan koleksi ini di runway kala itu adalah Kaia Gerber.

Detailnya memang terkesan klasik, di sana ada knee-length dengan skirt dan bodice full of white lace. Material tulle di bagian dalam memberi sentuhan vintage-looks ala old Hollywood yang cantik.

Detail di bagian pundak tak lain adalah black tulle yang di-styling berbeda pada Jennie. Ya, ketika di runway tulle itu dibiarkan terbuka membentuk 'short-sleeve', sedangkan pada Jennie dilipat sehingga area pundak tampak lebih open.

Aksesori berupa black bow di kepala coba dipadupadankan dengan peeptoe heels yang dikenakan sebagai alas kaki. Such a cute look, right?

Tampilan perdana Jennie BLACKPINK di Cannes Film Festival 2023 ini terlihat 'too young' ketika dia disejajarkan dengan bintang lainnya di premier 'The Idol' HBO. Jennie disandingkan dengan Abel Tesfaye, Lily-Rose Depp, dan Troye Sivan.

So, gimana nih menurut Anda tampilan debut Jennie BLACKPINK di Cannes Film Festival 2023, memuaskan mata atau terlihat biasa saja?