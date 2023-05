PENYANYI Marion Jola belum lama ini mengeluarkan single terbaru berjudul '(Not Your) Cup of Tea'. Karya musik itu pun cukup menyita perhatian netizen dan fans setianya.

Di sisi lain, lewat media sosial Marion Jola coba 'menjual' single terbarunya. Lala, sapaan akrabnya, punya cara sendiri yaitu dengan menyelipkan judul lagu di postingan foto manja.

Jadi, sekali posting penyanyi bersuara seksi itu sudah dapat perhatian netizen gegara potret wajahnya yang cantik sekaligus mengabarkan judul lagu terbarunya. Cerdas banget kan?

So, seperti apa foto-foto Marion Jola di unggahan terbarunya itu? Berikut ulasan MNC Portal, Selasa (23/5/2023) selengkapnya:

1. Tatapan mata sangat menggoda

Di foto pertama, Marion Jola sudah terlihat mengintimidasi dengan tatapan seksinya. Dia cuma setengah duduk di sofa dekat jendela, tapi pose tersebut sudah bikin jantung Anda deg-degan kan?

Apa yang dipakai Lala pun terbilang simple. Dia cuma mengenakan mini dress berkancing yang ketat. Meski begitu, pesona dia sama sekali gak berkurang kan?

2. Pose like a queen!





Walau cuma di kamar doang, Lala tetap memperlihatkan pose yang menakjubkan. Lihat saja potret ini, gesture tubuhnya sama sekali gak bisa berbohong kalau dia punya aura seksi yang besar.

Kalau dilihat lebih detail, permainan mata Marion Jola terlihat berbeda dari biasanya. Smokey eyes yang dimainkan di bagian mata malah membuat dia terlihat 'ngantuk' atau kurang tidur. Gak fresh, ya gak sih?

3. Manja ala Lala

Di foto ketiga ini, Marion Jola seperti sedang menggoda seraya tangannya menjulur ke luar kamera. Tampak seperti mau ngajak yang moto untuk menikmati momen bersamanya, ya? 4. Lala dan boneka

Dan di foto terakhir, Lala menggunakan boneka sebagai aksesori. Ya, mungkin biar gak semuanya menggoda tapi tetap ada potret menggemaskan. Namun, sekali pun Lala pakai boneka buat aksesori foto, tetap saja hasil akhirnya menggoda. So, apa kata netizen melihat ini? "Lala selalu cakep," puji @laversoff*****. "Kenapa kak Lala selalu cantik sih?" tanya @folk****. "Pengen jadi bonekanya," komen @marion*****. "Lala kenapa si cantikmu mengoda sekali 😍." ujar @b.o.b**** "Sexi," komen @vanda*** "Wow sexy benget πŸ”₯πŸ”₯," sambung @bah*** "cantik baget sih.. ngegoda iman😍," kata @tenku***

