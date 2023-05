TERNYATA ini makna dari logo brand Nike menarik dikulik. Pasalnya, merek ini merupakan perusahaan sepatu olahraga dengan keuntungan terbesar di dunia.

Di Indonesia sendiri, nike menjadi salah satu brand paling laris di pasaran. Mulai dari sepatu, pakaian, jaket dan sebagainya.

Sebagai salah satu brand paling laris di dunia, Nike memiliki ciri khas tersendiri dengan logo sangat simpel dengan bentuk menyerupai tanda ceklis. Ternyata gambar berbentuk ceklis memiliki makna mendalam.

Dilansir Spiritapparel ternyata ini makna dari logo brand nike telah dirancang pada tahun 1971 oleh seorang mahasiswi dari Portland State University bernama Carolyn Davidson.

Pada awalnya, Carolyn memberikan beberapa proposal loga dan diberikan pada pemilik Nike, Phil Knight hingga logonya berhasil diterima dan beredar di pasaran hingga kini.

Logo Nike beredar luas di pasaran saat ini terinspirasi dari sayap milik dewi Nike. Dalam mitologi Yunani, Dewi Nike merupakan seorang dewa bersayap yang merepresentasikan gerakan dan kecepatan.

Logo Nike ciptaan Carolyn itu kemudian dijual dengan harga USD 35 dan diberi nama The Swoosh oleh Knight.

Kata 'Swoosh' memiliki arti siraman memiliki makna kesuksesan didapat dari jerih payah orang pekerja keras dan terus bergerak dalam hidupnya. Kesuksesan ini digambarkan dalam bentuk siraman ke atas yang kemudian banyak diartikan sebagai tanda ceklis.

Untuk warna, memilih dasar hitam dan putih.Sedangkan hitam dipilih untuk memberi makna kuat, elegan, dan berwibawa. Lalu putih memberikan makna pesona, kebangsawanan, serta kemurnian atau keaslian produk milik Nike.

Dalam segi penulisannya, nama Nike ditulis dengan menggunakan font futura bold. Huruf kapital pada nama Nike dibuat tebal untuk melambangkan ketegasan.

Tidak hanya nama dan logo, Nike juga membuat slogan yang simpel dan penuh makna, yakni 'Just do it'. Dalam bahasa Indonesia, ini berarti 'lakukan'. Slogan ini dipilih dengan harapan bahwa Nike dapat memberi semangat dan dampak yang baik bagi perusahaan dan setiap pengguna produk Nike.

Itulah makna dari logo brand Nike yang sering disalah artikan.

(RIN)