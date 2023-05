ISU video syur diduga diperankan Rebecca Klopper jadi topik hangat publik di media sosial. Saking penasarannya, banyak netizen yang menyelidiki siapa sebenarnya pemeran perempuan di video viral itu.

Dari pantauan MNC Portal, beberapa netizen memberi fokus pada tahi lalat yang ada di perut perempuan di video tersebut dan tanda itu diyakini ada juga di perut Rebecca Klopper.

Hingga kabar ini merebak,Rebecca Klopper belum juga memberi pernyataan resmi. Hal ini membuat publik terus bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku video syur tersebut.

Di sisi lain, Rebecca Klopper kerap mengunggah foto OOTD mengenakan crop top yang memungkinkan publik melihat area perutnya. Di artikel ini, ada 5 potret yang akan dibahas lebih lanjut dan berikut ulasannya:

1. Leather jacket and bandeau neon

Di salah satu event fashion, Rebecca alias Becca mengenakan bandeau leather biru neon yang dipasangkan dengan jaket dan rok kulit hitam. Gayanya vintage tapi tetap kekinian dengan permainan style rambutnya.

2. Crop top centil di pantai

Tampil terbuka bukanlah hal aneh bagi Becca. Lihat saja di foto ini, saat liburan ke pantai dia terpantau mengenakan crop top long sleeve nude dipasangkan dengan rok pendek dengan belahan tinggi. Gayanya gemoy banget kan?

3. Suka beach party!

Becca yang masih berusia muda tentu ingin menjajal banyak hal dan salah satunya datang ke beach party. Di momen itu, dia mengenakan asimetris crop top orange dipasangkan dengan hot pants jeans. Gayanya sudah seperti orang dewasa saja, ya.

Follow Berita Okezone di Google News

4. Mirror selfie pamer otot perut

Walau suka party, Rebecca Klopper ternyata gemar olahraga juga, lho. Lihat saja nih otot perutnya yang sengaja dipamerkan. Gemes banget, ya, mirror selfie-nya.

Di sini Becca mengenakan sage outfit crop top dan celana pendek. Kekinian sekali memang artis ini kalau bergaya.

5. Tie-bra top

Becca tidak ragu untuk mengenakan bra top saat hangout. Ia memadukan bra top putih it dengan palazzo nude. Gayanya asyik banget walau agak 'too much' untuk dipakai saat hangout.

So, itu dia 5 potret Rebecca Klopper yang suka banget pakai crop top pamer perut. Gimana nih menurut Anda?