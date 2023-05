MENJAGA visual tampilan diri agar selalu rapi, menarik dan enak dilihat, terutama bagi para pekerja di kantor adalah hal penting.

Apalagi jika hendak meeting dengan klien, sangat penting untuk bisa memberikan penampilan terbaik. Supaya kesan pertama yang dilihat oleh orang lain bisa baik adanya.

Nah bagi Anda, yang mungkin masih bingung bagaimana caranya merias diri dengan baik saat pergi ke kantor termasuk ketika hendak meeting. Mungkin bisa sontek sedikit tips dari Soulyu Head of Product Development, Muhammad Refananda.

Pada siaran Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertemakan Tampil Beda, Ini Gaya Makeup Ngantor yang Dapat Kamu Coba, Selasa (23/05/2023), Refananda menyebut sebetulnya make up untuk ke kantor itu terbagi ke beberapa bagian.

"Sebenarnya itu tergantung dari persona karyawannya masing-masing. tapi itu terbagi menjadi dua, flawless office look sama glam office look," ujarnya.

Umumnya, kata dia, para wanita karir akan memilih matte look atau semi bold look untuk gaya makeup ke kantor. Dua konsep gaya ini memainkan area mata dengan eye shadow serta lipstik jadi kunci utamanya.

"Tips pakai make up itu, kalau mata sudah bermain, jadi bibir juga jangan bermain. Pilih salah satu mana yang akan ditonjolkan utama, mata atau bibir," tambah Refa.

Refananda mengungkap, umumnya ada beberapa produk make up yang paling banyak digunakan perempuan bekerja adalah cushion, CC cream, BB cream dan untuk finishing-nya adalah menggunakan loose powder atau bedak tabur yang lebih ringan saat dipoles di wajah.

"Sementara eyeshadow basic juga lips-nya, tergantung mereka mau fokusnya kemana," katanya.

Sementara itu untuk laki-laki tidak perlu banyak koreksi, hanya membutuhkan perawatan saja. Dengan mengutamakan kerapihan rambut dan alis, ini disebut Refa sebagai kunci agar tampak lebih memesona juga menarik ketika ke kantor.

"Jadi saya pernah belajar sama salah satu stylish, kalau cowok itu jangan over make up, karena dia (laki-laki) struktur wajahnya itu dibentuk bukan untuk make up, tidak terlalu banyak dikoreksi," pungkasnya.