PASANGAN selebriti Mirriam Eka dan Julian Jacob tengah berbahagia. Ini lantaran Mirriam Eka baru saja melahirkan anak pertama mereka setelah menikah 5 bulan.

"We have just been blessed with a Baby girl! Akhirnya kebahagiaan kami hampir sempurna karena kedatangan anak cilik super lucu ini ke dunia" ungkap Julian Jacob yang dikutip dari instagram, Selasa 23 Mei 2023.

Momen bahagia pasangan suami istri muda inipun langsung menjadi sorotan netizen. Terlepas dari itu, Mirriam Eka dikenal sebagai penyanyi muda berbakat asal Yogyakarta.

Dia memiliki paras cantik yang kerap mencuri perhatian, termasuk netizen di media sosial. Penasaran dengan potret artis yang kini menjadi mama muda ini? Berikut potretnya sebelum melahirkan anak pertama yang dirangkum dari Instagram @mariaeka_, Kamis (24/5/2023).

1. Momen pernikahan





Pertama ada potret cantik Mirriam Eka saat momen pernikahan 5 bulan lalu. Di momen pernikahan ini, Mirriam Eka menjelma menjadi princess in real life. Kecantikannya sungguh memikat hati.

Wedding dress bergaya klasik A-line dengan permainan open shoulder dan ada sedikit dekorasi di bagian dada bikin dia tampak manis nan elegan.

2. Momen dilamar





Berikutnya ada momen saat Mirriam Eka dilamar Julian Jacob. Mirriam tampil cantik dengan dress berwarna putih dan mahkota di kepalanya. Sementara itu, dress memiliki model bustier yang mengekspos belahan dada memberi kesan seksi penampilan Mirriam.

3. Seksi memesona





Tampilan Mirriam Eka tersebut memang mempesona dengan balutan dresss putih. Ia juga berhasil tampil seksi dengan berpose memegang rambut ditambah model bajunya yang memamerkan lekuk tubuh. Tak hanya itu, Maria juga tampak menawan dengan gaya makeup yang cantik dan gaya rambut keriting yang diikat.

4. Gaya bumil gemesin! Berikutnya ada potret Mirriam Eka tampil cantik mengenakan cross halter neck berwarna hijau. Mirriam yang masih hamil di foto ini, tampak menggemaskan berpose mengedipkan mata sembari memegang rambut. 5. Simpel tetap seksi Berikutnya ada momen mesra Mirriam Eka foto bareng sang suami. Dia tampil simpel mengenakan tanktop hitam berpose menopang dagu. Tak hanya cantik dan gemas, Mirriam juga terlihat seksi dengan gaya simpelnya. 6. Pose cantik dan seksi Tak hanya cantik, Mirriam Eka juga pandai berpose seperti terlihat di foto ini. Mengenakan busana hitam tanpa lengan, dia berpose ala mengikat rambut yang membuatnya terlihat seksi. Aura cantiknya juga begitu terpancar dengan wajah fierce.

