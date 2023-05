SAAT ini kondisi kedaruratan Covid-19 sudah dicabut WHO. Meski demikian, bukan beraarti virus Covid-19 sudah tak ada.

Oleh karena itu siapapun harus tetap menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas diri. Nah, terdapat makanan yang bisa meningkatkan imunitas dan penuh rempah.

Olahan ikan tuna, tenggiri, kerapu, cakalang, kakap putih dan lainnya memiliki keistimewaan karena kaya protein dan peptida. Ini membuat virus tidak mampu berkembang biak dan meingkatkan imunitas.

Selain itu, ikan laut dalam kaya akan kandungan asam lemak esensial omega 3 dan omega 6, vitamin D, protein khususnya bioaktif peptida, hingga asam amino antara lain asam amino glutamat dan asam amino glutamin.

“Glutamat dan glutamin ibarat saudara karena dalam tubuh glutamat langsung dapat diubah menjadi glutamin dan asam amino lainnya yang dibutuhkan. Selain itu sebagai asam glutamat jumlahnya dominan yaitu lebih dari 60 % dalam tubuh manusia dan juga di dalam otak manusia,” ujar Endang S. Sunaryo, Pengamat Gizi dan Pangan.

Resep ikan kaya rempah yang diperkaya dengan cadangan glutamat dan glutamin dari MSG sangat tepat menjadi teman kuliner untuk memperkuat imunitas atau kekebalan tubuh.

Sup kaya rempah yang bisa kamu masak yakni sup appetizer. Sup ini sangat cocok untuk menjaga kekebalan tubuh.

Bahan:

- Kaldu ikan kaya rempah 100 cc

- Bawang putih goreng sesuai selera

- Daun ketumbar iris sesuai selera.

- Air panas 150-200 cc.

- Ikan suwir

Cara penyajian: 1. Sajikan sup dalam mangkuk 2. Beri taburan daun ketumbar iris dan bawang putih goreng 3. Jika diinginkan, tambahkan ikan suwir 4. Sup siap disajikan.

