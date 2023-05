TAK hanya umur rezeki dan maut, jodoh juga merupakan salah satu misteri Tuhan. Dia bisa datang dari manapun dan dengan cara apapun. Bahkan, di era serba digital seperti sekarang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan jodoh via aplikasi kencan.

Namun, siapa sangka, selain aplikasi kencan, seseorang juga bisa bertemu jodohnya melalui platform belanja online lho! Seperti yang dialami oleh seorang wanita pemilik akun Twiter @tokopeclia.

Wanita yang tidak diketahui namanya ini mengungkapkan pengalaman uniknya saat bertemu sang jodoh lewat salah satu platform belanja online.

Hal itu bermula saat salah satu akun Twitter membuat cuitan pertanyaan tentang pengalaman unik saat bertemu pasangan.

“Aku penasaran, kalian ketemu pasangan kalian dimana atau lg ngapain?,” tanya akun @vi_triasari.

“Shopeefood,” jawab akun @tokopeclia.

Wanita tersebut lantas turut membagikan beberapa bukti awal perkenalannya dengan pasangan melalui aplikasi berwarna oranye tersebut. Ia tampak membagikan beberapa tangkapan layar saat ia memesan makanan dengan driver yang kini menjadi pasangannya itu.

Awalnya, percakapan tersebut tampak seperti percakapan pada umumnya saat kita memesan makanan lewat salah satu aplikasi. Namun, saat bertemu sang driver yang mengantar pesanan makanannya itu, wanita tersebut langsung dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama.

Bahkan, wanita tersebut sempat mencurahkannya lewat sebuah cuitan di Twitternya.

“Oiyaa tadi yang anter sopifud ku ganteng bgt hihi,” tulis akun @tokopeclia.

Bak gayung bersambut, tiba-tiba wanita tersebut mendapatkan DM dari sang driver di akun Instagramnya. Dari situlah perkenalan mereka akhirnya berlanjut.

Pasalnya, sebelumnya mereka ternyata sudah saling follow di Twitter, sehingga sang driver melihat isi cuitan wanita tersebut sebelumnya.

Bahkan, wanita tersebut juga turut membagikan potret saat ia sudah menjadi kekasih sang driver. Yakni saat sedang datang di sebuah acara pernikahan dengan kompak mengenakan outfit kondangan.

Kisah wanita yang bertemu jodohnya lewat platform alias aplikasi belanja online ini lantas banjiir komentar dari warganet. Banyak yang dibuat kaget sekaligus kagum dengan pertemuan unik sang wanita dengan driver aplikasi belanja online tersebut.

"tolong ini keajaiban nya semakin ga ngotak ya. So happy for you guys," ujar @mu****

"Lah anjir bisa gitu dong," timpal @dil*****

"Kongchu mbak, lucky bangeet," ungkap @dw*****

"ni yang dimaksud dunia itu semprit ya," kata @ik*****

"rang2 beruntung banget yaaa.. happy for you yaa," tulis @sun****

"LAH BISA2 NYA YAAMPUN LUCU BGT," timpal @ba******