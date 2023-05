JAKARTA - Prambors kembali menghadirkan Mangkal On Skul: Skulprize 2023 dengan konsep yang fresh dan menantang. Ajang ini merupakan kompetisi yang menguji tingkat pemahaman umum, mata pelajaran sekolah, sampai pengetahuan musik dan film untuk sekolah menengah atas/sederajat se-Indonesia.

Serunya lagi, sekolah yang menang akan mendapat hadiah pensi gratis bertabur bintang ternama, seperti GAC, Lomba Sihir, Dere, UN1TY, dan Chainia Lovera.

Selain untuk memperkuat engagement dengan anak-anak SMA/sederajat, Prambors menyajikan program yang dapat menunjang kebutuhan hiburan di kalangan siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah.

Iqbal Tawakkal selaku Program Director On Air & Digital Prambors mengatakan, Prambors sebagai radio anak muda selalu berusaha untuk keep up dengan kebutuhan anak-anak muda jaman sekarang.

“Dalam hal ini, kami coba fokus pada anak-anak SMA/sederajat yang lagi ramai juga berlomba-lomba bikin pensi. Di sisi lain, kami juga ngerti gimana susahnya bikin event, sehingga kami came up dengan ide untuk bikinin pensi gratis buat anak-anak SMA/sederajat dengan ikutan kompetisi di Prambors,” ujarnya.

Kompetisi Mangkal On Skul: Skulprize 2023 yang berlangsung sejak 22 Mei 2023 telah menerima pendaftaran sejak 15 Mei 2023. Puluhan SMA/Sederajat mengikuti Mangkal On Skul: Skulprize 2023 dengan metode yang berbeda.

Pada tahun-tahun sebelumnya, peserta diharuskan mendaftar dan berkompetisi lewat akun Instagram sekolahnya. Pada tahun ini, Mangkal On Skul: Skulprize 2023 memanfaatkan platform PramborsRadio Apps sebagai media untuk peserta mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya.

“Skulprize ini bisa dibilang sebagai program unggulan Prambors buat Kawula Muda yang masih duduk di bangku SMA. Setiap kita umumin mau bikin Skulprize pasti antusiasme mereka luar biasa, karena kapan lagi dibikinin pensi gratis cuma dengan daftarin sekolah lo?” ucap Penyiar Prambors Kresna Julio.

Uniknya, imbuh Kresna, kalau tahun-tahun sebelumnya mereka daftar dan berkompetisi lewat Instagram, tahun ini mereka harus berkompetisi lewat live chat-nya PramborsRadio Apps.

Sekalian Prambors juga ingin memperkenalkan PramborsRadio Apps sebagai aplikasi yang sudah bisa dipakai daily untuk semua user-nya, terutama anak muda. Pasti seru banget sih, nggak sabar seru-seruan lagi sama anak SMA tahun ini,” ucapnya yang seringkali menjadi MC pada event Mangkal On Skul: Skulprize ini.

Ini bukan kali pertama Prambors menghadirkan pensi gratis. Sejak 2017, Prambors konsisten membantu kebutuhan pensi di sekolah menengah lewat Prambors Skulprize.

Para siswa-siswi yang duduk di bangku SMA/Sederajat memiliki kesempatan yang sama dengan cara mendaftarkan sekolahnya untuk berkompetisi dan memenangkan pensi gratis dari Prambors.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Prambors Skulprize sukses membawa keseruan di kalangan sekolah menengah atas/sederajat dengan mendatangkan artis ternama, diantaranya The Changcuters, JAZ, GAC, RAN, The Overtunes, Sheryl Sheinafia, dan masih banyak lagi. Kemeriahannya secara lengkap bisa dilihat di YouTube Prambors.

Setiap harinya, peserta yang telah mendaftar harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan mendengarkan siaran Prambors dan menjawab pertanyaannya di live chat PramborsRadio Apps.

Update klasemen poin dari setiap sekolah diumumkan pada program Night Shift with Eda dan Kawula Muda masih bisa mendaftarkan sekolahnya di Mangkal On Skul: Skulprize 2023 melalui website www.pramborsfm.com.

Baca Juga: INAPA 2023, Yuk Kenalan dengan Produk Transportasi Ramah Lingkungan dan Elektronik Otomotif Taiwan

Follow Berita Okezone di Google News

(Wul)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.