BANYAK orang sangat menggemari mie ayam .  Ya,  mi keriting dengan toping ayam berbumbu manis yang dipotong kecil-kecil. Membayangkannya saja bisa membuat kita langsung ingin membelinya.

Hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki banyak penjual mie ayam. Salah satu daerah yang memiliki mie ayam cukup legendaris adalah Yogyakarta. 

 

Nah, di Yogyakarta juga ada beberapa penjual mie ayam yang mungkin harus kalian coba. Bukan hanya rasanya yang enak dan pengunjung yang selalu ramai, pelayanan yang baik serta lokasi yang cukup strategis berhasil membuat orang-orang datang ke tempat ini. Berikut adalah 5 tempat mie ayam legendaris (embed dengan utm link) di Yogyakarta yang harus kalian kunjungi.

1. Mie Ayam Bu Tumini

Mie Ayam Bu Tumini  atau Mie Ayam Tumini Sari Rasa Jatiayu, merupakan salah satu penjual mie ayam yang ramai dikunjungi baik oleh warga lokal maupun pengunjung dari luar Yogyakarta. Punya ciri khas mie ayam yang cenderung cukup kental dengan ukuran jenis mie dan potongan ayam yang cukup besar. Lokasinya berada di Jalan Imogiri Timur  Nomor 187, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

2. Mie Ayam Kobar Jaya

Mie Ayam Kobar Jaya  atau Mie Ayam Kobar Jaya Tunggal Rasa menyediakan mie ayam khas Wonogiri  yang memiliki kuah kuning dan gurih. Hadir dengan ciri khas yakni pangsit goreng yang dijadikan mangkok. Selain itu, warung satu ini juga menyediakan mie ayam hijau yang pasti berbeda dari penjual mie ayam lainnya karena terbuat dari sayur. Lokasinya berada di Jalan Ungaran, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

3. Mie Ayam Pak Waldi

Mie ayam Pak Waldi  merupakan mie ayam yang menjadi incaran para mahasiswa dikarenakan harganya yang cukup murah . Selain itu, mie ayam ini menyediakan topping yang biasanya tidak dimiliki penjual mie ayam lain, yaitu balungan  dan kepala ayam. Lokasi mie ayam ini berada di Jalan Perumnas Condongsari Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

4. Mie Ayam Pak Pendek

Mie ayam Pak Pendek atau Mie Ayam Bakso Pak Pendek merupakan mie ayam asal wonogiri yang menyediakan topping bakso urat (embed dengan utm link) atau bakso telur  di mangkok mie ayam yang dijualnya lengkap dengan pangsit goreng. Topping ayam yang disediakan, adlah ayam bumbu semur dengan rasa yang manis dan sangat gurih. Tempat ini berlokasi di Jl. Raden Ronggo I Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.

5. Mie Ayam Pakde Wonogiri

Banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Mie Ayam Pakde Wonogiri dikarenakan topping ayam yang berlimpah ruah dengan harga yang sangat terjangkau. Harga yang ditawarkan hanya Rp.15.000,-. Sangat murah bukan? Tempat ini berlokasi di Karang Tengah Kidul, Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

By The Way, selain rekomendasi mie ayam diatas, ada loh stand up comedian indonesia yang berjualan mie ayam, namanya adalah Dwik. Orang yang akrab disapa Bang Dwik ini menjadi 4 besar SUCI X dengan persona sebagai komika  yang berjualan mie ayam asal Wonogiri. Sebelumnya, Dwik juga mengikuti kompetisi SUCI Liga Komunitas, namun belum berhasil menjadi juara. Ia pun kembali mengikuti audisi SUCI X dan akhirnya berhasil lolos babak pre-show dan menjadi finalis SUCI X.

 

