CINTA Laura kembali mencuri perhatian lewat penampilannya di karpet merah Cannes Film Festival 2023. Cinta Laura sebelumnya tampil elegan dengan gaun hitam bernuansa gold dari Tex Saverio.

Kali ini, Cinta Laura lagi-lagi tak kalah ‘stunning’ tampil dengan gaun lewat gaun nan futuristik bernuansa silver. Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @claurakiehl.

1. Kenakan gaun rancangan desainer ternama

Gaun yang dikenakan Cinta Laura kali ini lagi-lagi merupakan rancangan desainer ternama Indonesia, Mety Choa lewat brand Maison Met. Tak sekedar membawakan gaun couture tersebut dengan segala kemewahannya, Cinta Laura juga turut mengungkapkan inspirasi di balik gaun tersebut.

“What an honor it was to attend the Lights On Women Awards with @lorealparis. To be in a room filled with so many inspirational women in film was truly breathtaking,”.

“Sungguh suatu kehormatan untuk menghadiri Penghargaan Lights On Women bersama @lorealparis. Berada di ruangan yang dipenuhi begitu banyak wanita inspiratif dalam film sungguh menakjubkan,” ujar Cinta Laura, dalam salah satu postingan di akun Instagramnya, @claurakiehl, Minggu, (28/5/2023).

2. Gaun terinspirasi dari cerita rakyat

Cinta mengungkapkan, gaun bernuansa silver dari Maison Met yang ia kenakan terinspirasi dari salah satu cerita rakyat Indonesia yang cukup melegenda, yakni Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari.

“For this event, my gown was inspired by the Indonesian folklore, “Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari” My team and I wanted the gown to assume the shapes and movements of an ethereal being descending upon Earth,”.

Untuk acara ini, gaun saya terinspirasi dari cerita rakyat Indonesia, “Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari”. Tim saya dan saya ingin gaun tersebut memiliki bentuk dan gerakan seperti makhluk yang turun ke Bumi,” tuturnya.

3. Cantik dan elegan





Dalam potret yang diunggahnya baru-baru ini, Cinta Laura tampak membagikan beberapa potret elegan dirinya saat mengenakan gaun tersebut. Gaun tersebut sejatinya merupakan gaun pendek yang dipenuhi dengan detail eksesori berupa payet-payet kecil yang menggantung untuk memberikan kesan mewah.

4. Tambahan detail kain Sang desainer menambahkan detail kain polos berwarna silver yang dibuat bergelombang dan menghiasi bagian kerah, serta menjuntai menyerupai ekor hingga bagian kaki. 5. Gaya rambut dan makeup Penampilan Cinta Laura kian futuristik dan dramatis dengan gaya rambut bun, dan riasan wajah bernuansa sedikit bold. Sang make up artist, yakni Bubah Alfian tak lupa memulas kelopak mata Cinta dengan nuansa palet eyeshadow berwarna silver agar tampak ‘match’ dengan gaun yang dikenakan Cinta. 6. Mengundang decak kagum

Unggahan potret penampilan kedua Cinta Laura di momen Festival Film Cannes 2023 dalam balutan gaun elegan dari Maison Met itu lantas banjir pujian dari netizen. Tak sedikit yang dibuat terkagum-kagum dengan penampilan Cinta Laura yang selalu sukses mencuri perhatian di momen bergengsi itu. “Memang tidak salah mengambil tema Gaunnya Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Karena emang yang pake beneran Bidadari kan. Very proud of you Queen. Demi apapun mo nangis karena cantik banget. Tahun depan di Met Gala yuk!,” ungkap @ra***** “Wah keren bajunya,” timpal @mh***** “7 bidadari,” ujar @mhm***** “Cantik sekali!” kata @har***** “Best gownnn,” ujar @fel***** “Proud of you Queen,” ujar @rat****

