Cari promo gajian? Ke pop up store AladinMall saja yang lagi ada di MNC Kebon Sirih dan Kebon Jeruk. Karena, Anda bisa mendapatkan Promo Payday Super Sale dengan diskon hingga 90% + ekstra 5% dengan kode GAJIANMEI.

Pop up store ini cuma berlangsung sampai 31 Mei 2023 saja. Makanya, buruan kunjungi sebelum kehabisan promonya! Karena selain bisa mendapatkan diskon gede-gedean, belanja di AladinMall juga gratis ongkir tanpa batas. Yuk wujudkan #BukanGajianBiasa dengan belanja di AladinMall!

Rekomendasi produk yang wajib dibeli di AladinMall!

Paket Pak Keling 2 (Paket Kebersihan Super Cling)

Dapatkan B29 Cleaning Powder Fresh Lime 600 gram, B29 Detergent + Softener Soft Pink 777 gram, dan LockNLock Fresh Container Square 420 ml sebanyak 3 pcs dengan harga Rp64.444 dari Rp318.490!

OPPO Find N2 Flip Smartphone 8GB/256GB (Garansi Resmi) - PURPLE

Pencinta smartphone lipat wajib merapat! Dapatkan ekstra benefit senilai Rp3.500.000 untuk setiap pembelian unit OPPO Find N2 Flip Smartphone 8GB/256GB (Garansi Resmi) dengan rincian sebagai berikut:

● Free OPPO Care+ (1 Year Accident Insurance or New Unit Replacement Insurance)

● Free 2x Original UV/AR Screen Protector Replacement Every Year

● Exclusive Partner Benefits on MyOPPO

● Terms & Conditions Applied

Bundling 2 bag Beras Keluarga Bijak kemasan 5 kg

Beras Keluarga Bijak (BKB) merupakan beras premium kualitas atas namun harga pantas! Dapatkan beras pulen yang menghasilkan nasi lezat dan cocok disantap dengan lauk apa pun! Ambil produk ini seharga Rp132.000 saja dari Rp139.000.

Element Pushbike 3.0 Eva Hello Kitty Edition

Element Pushbike 3.0 Eva Hello Kitty Edition merupakan seri pushbike model terbaru dengan edisi hello kitty. Selain keren dari segi design, pushbike ini juga memiliki frame yang kuat dari Hi Teen Steel dan ban terbuat dari Eva dengan ukuran 12 inch. Miliki produk ini seharga Rp399.000 saja dari Rp570.000.

Selain beberapa rekomendasi produk di atas, masih ada banyak banget lho item lainnya yang tersedia di AladinMall. Jangan lupa serbu produk lainnya dengan cara mengunjungi laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara mendapatkan gratis ongkir tanpa batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa batas, tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa belanja langsung dengan kunjungi situs resmi AladinMall di AladinMall.id atau download langsung aplikasi AladinMall di Google Play Store.

