POTRET jadul Grace Iskandar dalam artikel ini dijamin akan membuat mata tak berkedip. Seperti apa penampilan Grace Iskandar?

Grace Iskandar dikenal sebagai salah satu model majalah dewasa. Namanya semakin dikenal setelah membintangi serial Inem Lumayan Seksi garapan majalah dewasa.

Tak hanya seksi seperti kebanyakan model majalah dewasa lainnya, Grace Iskandar juga memiliki paras yang cantik. Bahkan foto-foto jadul Grace Iskandar dari tahun 2017 di Instagram pribadinya sukses mencuri perhatian netizen.

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @graceiskandar_, Senin (29/5/2023).

1. Cantik sedari dulu





(Potret Jadul Grace Iskandar, Foto: Instagram/@graceiskandar_)

Pertama ada potret Grace Iskandar saat liburan pada Oktober 2017. Grace tampak cantik dan stylish dengan outfit yang dikenakannya. Dia memadukan busana mock neck coklat dengan jaket hijau army serta celana jeans panjang.

Berpose sembari tersenyum, Grace tampak cantik dengan rambut panjang yang digerai ke samping. Penampilan Grace inipun membuat netizen terpesona.

"Nem,makin cantik aja...," ujar @marjo***

"Makin cantik, kalo bajunya rapih," sambung @arro***

"geulisssssss euy," kata @zaaa***

2. Seksi pakai backless dress





(Potret Jadul Grace Iskandar, Foto: Instagram/@graceiskandar_)

Selanjutnya ada potret jadul Grace Iskandar pada Juli 2017. Dia mengenakan backless dress berwarna hitam yang cantik dan anggun.

Berpose berdiri menyamping, punggung mulus Grace Iskandar terlihat jelas hanya dihalangi tali menyilang dress. Kesan seksi semakin terasa dengan body goals Grace yang aduhai.

"you have a body-goal that many woman seek, not all of them get...," ujar @bohe***

"Pretty women @grace_iskandar," kata @iam***

3. Manis pakai dress





(Potret Jadul Grace Iskandar, Foto: Instagram/@graceiskandar_)

Berikutnya ada potret jadul Grace Iskandar berpose duduk melipat kaki di sofa. Dia mengenakan dress mini berwarna kuning dengan motif floral yang mempermanis penampilannya.

4. Seksi dengan outfit serba hitam (Potret Jadul Grace Iskandar, Foto: Instagram/@graceiskandar_) Kali ini Grace Iskandar tampil dengan outfit serba hitam berpose di bar. Grace mengenakan tube top dipadukan celana pendek, serta blazer yang sengaja dimelorotkan untuk memamerkan bahu mulusnya. Ditambah body aduhai, penampilan Grace Iskandar pun terlihat semakin seksi. Selain itu, Grace juga terlihat cantik dengan riasan minimalis dan rambut panjang yang digerai ke samping. 5. Seksi pakai swimsuit kuning (Potret Jadul Grace Iskandar, Foto: Instagram/@graceiskandar_) Kali ini dia memakai memakai swimsuit kuning kunyit yang cerah, membuat semua mata langsung menyoroti penampilannya. Agar lebih modis, Grace membalut swimsuitnya dengan outer transparan berwarna putih. Kulit putih mulusnya pun langsung terlihat begitu berseri. Tulang selangka serta leher indah yang terpampang tampak begitu seksi. Apalagi outer itu sengaja dibiarkan terbuka. Penampilannya semakin lengkap dengan perhiasan serta kacamata hitam sebagai aksesori. Berpose candid sambil berjalan, model cantik pemeran serial Inem Lumayan Seksi itu terlihat menawan! "Hot banget 🔥bodynya bagus," tulis an****. "Gorgeous Goddess," tulis mri****.

