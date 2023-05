Jakarta- Di bulan Mei tiap tahunnya ada dua peringatan kesehatan yaitu Hari Hipertensi Sedunia dan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang masing- masing diperingati setiap tanggal 17 Mei dan 31 Mei.

Tema global yang diusung masing-masing peringatan ini adalah “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer” atau “Ukur tekanan darah Anda secara akurat, kendalikan, hidup lebih lama” dan “We need food, not tobacco” atau “Kita membutuhkan makanan, bukan tembakau”.

Sebagaimana yang telah banyak diketahui bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu penyakit mematikan di urutan teratas bukan saja global tapi juga di Indonesia. Rokok dan hipertensi menjadi beberapa faktor risiko terjadinya penyakit jantung dan kardiovaskular.

“Sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, tentunya Neo Soho kerap mendukung kegiatan sosial yang sarat akan makna positif, salah satunya adalah perayaan hari Hipertensi dan Hari Tanpa Tembakau di Neo Soho Mall dengan tajuk Heart Talk yang akan di selenggarakan tanggal 31 Mei 2023 dengan lokasi di lantai 3A”, ujar Silviyanti Dwi Aryati selaku Asst. Marcomm & Relations General Manager Central Park dan Neo Soho Mall.

Silviyanti pun menambahkan, event ini dimeriahkan dengan hadirnya narasumber yang ahli dibidangnya yaitu Esti Nurjadin, Chairman of Jantung Indonesia Foundation, Dr. Ario Soeryo Kuncoro Sp.JP(K) FIHA, FAsCC. dan juga Mikha Tambayong sebagai Brand Ambassador dari Jantung Indonesia Foundation.

Kegiatan ini gratis dan terbuka umum untuk siapapun yang ingin mendapatkan insight lebih banyak lagi seputar kesehatan jantung dan juga tanya jawab dengan narasumber terkait. Selain Talkshow, Heart Talk juga dilengkapi dengan Health Check dan juga Lucky Draw yang dapat dinikmati langsung di lokasi oleh para pengunjung setia Neo Soho Mall.

(Wid)

