JAKARTA - Siapa sangka seorang waitress Kapal Pesiar Asing ini kelewatan beruntung mendapatkan mobil di Flash Sale Rp1 Shopee. Dari awal pria ini tidak percaya bahwa ia berhasil menjadi salah satu pemenang Flash Sale Rp1 Shopee.

Ia adalah Kurniawan Eko, salah satu pemenang mobil Toyota Agya dari Flash Sale Rp1 Shopee, mengungkapkan rasa bahagianya. Pasalnya pun, Eko secara resmi telah menerima hadiah mobil tersebut, lengkap dengan STNK atas nama dirinya, plat, dan surat-surat resmi lainnya.

Diketahui Eko sempat mengikuti Flash Sale Rp1 Shopee pada 4 April 2023 pukul 00.00 WIB. Kala itu, salah satu produk yang dijual dan paling diincar oleh para pengguna Shopee adalah mobil Toyota Agya. Mobil tersebut dijual dengan harga Rp1 saja.

Beruntung, Eko menjadi satu dari lima orang yang hoki mendapatkan mobil Toyota Agya tersebut. Lebih bahagianya lagi, kini Eko sudah bisa melihat dan mengendarai langsung mobil yang didapatkannya itu.

Dalam akun Instagram-nya @krnwnea, waitress kapal pesiar asing itu pun mengunggah momen sukacitanya kala menerima mobil Toyota Agya lengkap dengan surat-surat dan STNK atas nama dirinya yang sudah sangat dinanti-nantikannya.

Unggahan tersebut dilengkapi dengan caption, “Alhamdulillah akhirnya proses yang kita tungguin sudah selesai mobil flash sale 4.4 sudah sampe rumah cuma gw kebetulan gabisa nerima jadi diterima bini wkwkw . Mana nih netizen yang koar2 mobilnya blm dtg fotoin stnk a/n sendiri wkwkwk done gak done gak bang (emoticon tertawa).”

Tangkapan layar unggahan Eko dengan STNK miliknya. (Foto: dok Instagram @krnwnea)

Kebahagiaan Eko tak berhenti sampai situ saja. Orang-orang terdekat dan para followers-nya pun turut mengungkapkan kegembiraannya dengan menuliskan komentar di unggahan terbaru Eko di Instagram.

Tangkapan layar komentar netizen di unggahan Eko. (Foto: dok Instagram @krnwnea)

Sebelumnya, Eko juga sempat menceritakan kisah bagaimana ia bisa mendapatkan mobil dalam campaign Flash Sale Rp1 Shopee.

“Pukul 11.50 saya standby, 11.59 siap-siap checkout mobil, lalu jam 00.00 saya nggak nyangka bisa checkout mobil di Shopee. Saya sampai bangunin istri dan alhamdulillah saya sujud syukur. Sampai sekarang saya masih nggak nyangka saya dapat mobil itu,” ujar Eko.

Selain Eko, ada empat penerima mobil Toyota Agya lainnya dari Flash Sale Rp1 Shopee, yaitu Febbry Setiawan dari Cimahi, Devi Agustina Anggraeni dari Tangerang, Adinda Permata Hati dari Medan, dan Evita dari Jakarta.

Foto-foto pemenang Flash Sale Rp1 Shopee (Foto: dok Instagram para pemenang)

Adapun sama seperti Eko, mereka juga telah menerima mobil Toyota Agya beserta surat-surat penting yang dibutuhkan, seperti STNK atas nama dirinya. Mereka sudah siap mengendarai mobil yang didapatkannya dengan harga Rp1 tersebut.

Pasalnya, Flash Sale Rp1 Shopee memang bisa diikuti oleh siapa pun yang memiliki akun di Shopee. Jika penasaran dan ingin mengikuti kehokian mereka, warganet bisa mencoba mengikuti promo Flash Sale Mobil Listrik Rp1 pada Shopee 6.6 Mega Elektronik Sale. Pengguna Shopee bisa mendapatkan mobil listrik Wuling Air EV seharga Rp1 saja.

