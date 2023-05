JAKARTA - Tersenyum bahagia itulah yang kini sedang dirasakan seorang wanita asal Medan yakni Adinda Permata Hati akhir-akhir ini. Sebab, mobil Toyota Agya yang didapatkannya dengan harga Rp1 dari Flash Sale Rp1 Shopee kini telah resmi diterimanya, lengkap beserta STNK atas nama dirinya sendiri.

Pada 4 April 2023 pukul 00.00 WIB, Adinda sempat mengikuti campaign Flash Sale Rp1 Shopee. Ia pun sukses menjadi satu dari lima orang yang berhasil checkout mobil Toyota Agya dan membuat iri satu Indonesia.

BACA JUGA: Wajah Perempuan Ini Makin Viral Usai Raih Mobil Rp1 di Flash Sale Shopee

Dipenuhi rasa bahagia, kini Adinda sudah mengantongi mobil Toyota Agya yang dinanti-nantikannya, lengkap dengan STNK atas nama dirinya, plat, dan surat-surat resmi lainnya.

Melalui akun Instagram-nya @hellowudin, Adinda sempat membagikan momen bahagianya saat menerima mobil Toyota Agya dari Flash Sale Rp1 Shopee tersebut.

Dalam unggahannya itu, Adinda menulis caption yang berbunyi, Thank You shopee!! You really made my day dan membuktikan ini bukan cuman gimmick doang, jangan bosen kasih promo dan lain lainnya yaa 😭❤️ @shopee_id #flashsaleshopee #bigramadhansale,” tulisnya.

Tangkapan layar unggahan Adinda saat resmi terima mobil Agya. (Foto: dok Instagram @hellowudin)





Sontak, unggahan terbaru Adinda itu dibanjiri komen orang-orang terdekat dan warganet.

Tangkapan layar komentar netizen Adinda. (Foto: dok Instagram @hellowudin)

Selain Adinda, ada empat penerima mobil Toyota Agya lainnya, yaitu Kurniawan Eko Anggoro dari Jakarta, Devi Anggreini dari Tangerang, Febbry Setiawan dari Cimahi, dan Evita dari Jakarta.

Para pemenang Flash Sale Rp1 Shopee.





Layaknya Adinda, mereka juga sudah menerima mobil Toyota Agya beserta surat-surat penting yang dibutuhkan, termasuk STNK atas nama dirinya. Mereka juga sudah siap mengendarai mobil yang didapatkannya dengan harga Rp1 itu.

Jika kamu masih penasaran dengan Flash Sale Rp1 Shopee, warganet bisa mencoba mengikuti promo Flash Sale Mobil Listrik Rp1 pada Shopee 6.6 Mega Elektronik Sale. Kali ini, pengguna Shopee bisa mendapatkan mobil listrik Wuling Air EV seharga Rp1 saja. Menarik bukan?

Baca Juga: INAPA 2023, Yuk Kenalan dengan Produk Transportasi Ramah Lingkungan dan Elektronik Otomotif Taiwan

Follow Berita Okezone di Google News

(Wul)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.