ARTIS cantik Aurelie Moeremans baru saja terlibat pemotretan dengan tema mermaid. Pemotretan ini juga dilakukan karena penayangan film Disney Ariel The Little Mermaid.

Di foto itu dia tampil memukau dalam balutan busana hijau dan rambut warna merah. Foto tersebut juga diedit sedemikian rupa oleh Digital Creator, Jeff O'Neal sehingga terkesan sungguhan.

Menariknya, Aurelie menggambarkan kondisi laut penuh sampah yang jadi sorotan.

Penasaran seperti apa potret Aurelie Moeremans jalani pemotretan menjadi Mermaid? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @aurelie, Selasa (30/5/2023).

1. Pose di dalam air





Potret cantik Aurelie saat pose di dalam air. Dia memakai bra warna hijau yang senada dengan bawahannya. Rambut panjangnya dicurly berwarna merah yang membuatnya makin menawan. Pose dengan wajah datar menengok ke samping, cantiknya memukau.

"Cantik banget sih nggak ada obat," kata @ahmad_***

"The real mermaid in my world," ucap @badvince***

2. Pose di antara sampah





Rupanya pemotretan ini juga untuk menggambarkan kondisi laut saat ini yang penuh sampah. Bahkan di foto ini Aurelie terlihat berfoto di antara sampah plastik yang menggenang di sekitarnya. Aurelie menunjukkan wajah fierce dengan rambut keriting basah.

3. Gayanya bak mermaid sungguhan

Di foto selanjutnya, Aurlie foto memakai kemben warna hijau tosca metalik. Dia pose di antara ikan dan juga sampah di sekitarnya. Rambut panjangnya dicurly dan masih dengan warna merah. Penampilan Aureli bak Mermaid sungguhan. "Cocok banget jadi mermaid," komen @bluesea*** "Lebih cocok sih daripada versi Disney-nya," tambah @rizkii***

