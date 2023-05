KETIKA membeli kacamata secara online, sering kali kita ragu disebabkan oleh kekhawatiran apakah kacamata tersebut cocok untuk wajah kita atau tidak?

Apalagi tiap orang memiliki bentuk wajah yang berbeda, sehingga kita agak kesulitan menentukan referensi kacamata yang sesuai dengan bentuk wajah kita. Karena secara umum, bentuk wajah dibedakan menjadi lima yaitu persegi, bulat, hati, segitiga, dan oval.

Maka dari itu, sebelum membeli kacamata ada baiknya mengenali bentuk wajah kalian terlebih dahulu. Karena setelah mengenali bentuk wajah, kita akan lebih mudah menentukan frame atau bingkai kacamata mana yang akan sesuai dengan wajah kita, sehingga tampak proporsional.

Jika telah mengerti bentuk wajah kalian masing-masing, kini saatnya menentukan frame kacamata yang cocok untuk wajah kalian. Berikut adalah 5 rekomendasi frame kacamata yang sesuai dengan masing-masing bentuk wajah dari brand lokal yang berkualitas, yaitu Your Glasses Indonesia. Simak informasinya sampai habis, ya!

1. Kacamata untuk Wajah Bulat





Memiliki wajah yang bulat umumnya memiliki ciri-ciri wajah yang lebar dengan tinggi wajah kira-kira memiliki ukuran yang hampir sama dan bentuk rahang tidak tegas. Wajah yang bulat juga memiliki ciri tidak adanya sudut pada wajah sehingga menampilkan lekukan lembut dan garis halus. Nah, hal yang penting saat mempertimbangkan memilih kacamata untuk bentuk wajah bulat ini, yaitu memakai kacamata dengan frame yang bersudut, sehingga wajah akan terlihat lebih tegas dan tidak terlihat terlalu bulat.

Untuk itu, ada beberapa rekomendasi jenis frame kacamata untuk wajah bulat dari Your Glasses Indonesia yang bisa kalian pilih antaranya Your Glasses Frame Pororo dan Frame Athena. Frame ini berbentuk kotak sehingga wajah akan terlihat kecil dan ramping serta terkesan wajah tampak lebih panjang.

Selain itu, kalian juga bisa memilih jenis kacamata dengan frame cat eye, yaitu Your Glasses Frame Gista. Dengan model cat eye ini, dapat memberikan efek pipi terlihat lebih tirus dan penampilan semakin stylish.

2. Kacamata untuk Wajah Kotak

Pemilik wajah berbentuk kotak, rata-rata memiliki garis rahang yang tergolong kaku atau tegas serta memiliki garis lebar dari pipi sampai rahang berbentuk garis lurus.

Menurut Owner Your Glasses Indonesia, Tubagus Anggi, untuk orang yang memiliki wajah kotak perlu menghindari bingkai kacamata yang memiliki sudut terlalu kaku, sehingga disarankan untuk memilih frame yang berbentuk oval, bulat, atau D-frame. Untuk itu, Your Glasses Indonesia sendiri memiliki beberapa rekomendasi untuk jenis frame tersebut yang bisa kalian pilih antaranya, Your Glasses Frame Lorain, Frame Gummy, Frame Aletha, dan masih banyak frame dengan bentuk tersebut yang dapat dilihat di Instagram @yourglasses_id. Dengan jenis frame tersebut akan melembutkan fitur wajah kalian dan menambah kontras pada fitur wajah.

BACA JUGA: 6 Gaya Rambut Bob yang Cocok Dipadukan dengan Kacamata

3. Kacamata untuk Wajah Oval

Wajah oval biasanya dianggap sebagai bentuk wajah yang paling ideal dan sering dianggap cocok menggunakan model atau frame kacamata apapun. Ciri-ciri wajah oval memiliki pipi yang lebih tirus dan dagu yang panjang, serta tinggi wajah lebih panjang dibandingkan lebar wajah. Untuk itu, kalian bisa memilih berbagai jenis kacamata mulai dari oval, bulat, persegi, atau bahkan cat eye.

Namun, jika kalian menginginkan penampilan lebih keren, kalian bisa bermain dengan ketebalan bingkai atau dengan warna. Sebagai contoh, kacamata Your Glasses Frame Midi dengan warna Pink Transparan atau Your Glasses Frame Luna Leopard dengan frame cat eye dan warna bingkai yang unik, untuk menambah kharisma ketika berpakaian.

Baca Juga: INAPA 2023, Yuk Kenalan dengan Produk Transportasi Ramah Lingkungan dan Elektronik Otomotif Taiwan

Follow Berita Okezone di Google News

4. Kacamata untuk Wajah Segitiga Orang yang memiliki bentuk wajah segitiga biasanya memiliki garis rahang yang lebih lebar dibandingkan dahinya yang lebih sempit. Kacamata yang cocok untuk bentuk wajah seperti ini adalah kacamata dengan bingkai yang lebih lebar daripada tulang pipi. Karena dengan bingkai yang lebih lebar akan membantu bagias atas wajah terlihat lebih lebar (proporsional). Seperti kacamata yang lebih tebal di bagian atas dan lebih ringan di bagian bawah. Untuk rekomendasinya, kalian bisa memakai kacamata dari Your Glasses Premium Frame Tiffany Hitam Gold. Kacamata dengan frame cat eye ini memiliki detail frame yang lebih tebal di atas berwarna hitam dan gold tipis yang ringan di bagian bawah, sehingga dapat menambah keseimbangan pada penampilan. 5. Kacamata untuk Wajah Hati Wajah berbentuk hati sering juga disebut sebagai wajah diamond. Berkebalikan dengan wajah bentuk segitiga, wajah berbentuk hati ini memiliki dahi yang lebih lebar dibandingan tulang rahangnya. Biasanya wajah dengan bentuk ini memiliki dagu yang lancip. Untuk wajah seperti ini kalian bisa memilih bingkai kacamata yang lebih tebal dan sedikit lebih lebar dibandingkan dahi. Pilih juga frame yang cenderung bulat seperti D-frame atau cat eye. Sebagai rekomendasi, kalian bisa memilih kacamata dari Your Glasses Indonesia Frame Midi hitam yang memiliki bingkai kacamata tebal dan frame yang lebar. Kalian juga bisa memilih Frame Ayura Pink transparan dengan bingkai berwarna terang dan juga transparan. Selain itu, Your Glasses Indonesia juga ada berbagai jenis lensa seperti photocromic, blueray, bluechromic, antiradiasi standar, photobrown, dan jenis lensa antiradiasi lainnya yang bisa dipilih sesuai kebutuhan kalian. Nah, itu dia beberapa rekomendasi kacamata yang sesuai dengan wajah dari Your Glasses Indonesia! Perlu diketahui Your Glasses Indonesia adalah perusahaan optik yang didirikan pada tahun 2013. “Your Glasses Indonesia berkomitmen untuk menjadi salah satu optik yang berkualitas di Indonesia dan memberikan solusi untuk mengobati pengguna kacamata. Kami juga bekerja sama dengan produk kacamata ternama dengan menggunakan alat canggih dalam memproduksi produk,” ungkap Tubagus. Saat ini, Your Glasses Indonesia telah memiliki dua toko offline yaitu di di Bekasi yang terletak di Ruko Grand Galaxy City dan di Serpong, serta ditargetkan akan hadir di berbagai kota yang ada di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai berbagai produk kacamata dari Your Glasses Indonesia, dapat langsung mengunjungi media sosial TikTok @yourglasses_id maupun di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.