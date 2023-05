JAKARTA - Beberapa waktu lalu, jagat media sosial digemparkan dengan lima orang yang beruntung mendapatkan masing-masing 1 unit mobil Toyota Agya dengan harga Rp1 saja saat Flash Sale Rp1 Shopee. Flash Sale Rp1 Shopee itu berlangsung pada 4 April 2023 pukul 00.00 WIB silam.

Adapun lima penerima mobil yang dimaksud yakni Febbry Setiawan dari Cimahi, Kurniawan Eko Anggoro dari Jakarta, Devi Agustina Anggraeni dari Tangerang, Adinda Permata Hati dari Medan, dan Evita dari Jakarta.

Melalui media sosialnya masing-masing, para pemenang mengunggah momen kebahagiaan tersebut. Ada yang mengunggah fotonya saat berhasil memenangkan Flash Sale Rp1 Shopee, ada pula yang mengunggah fotonya bersama Piagam Penghargaan sebagai bukti dirinya memenangkan 1 unit mobil Toyota Agya.

Unggahan di Instagram @evitazs, @krnwnea, @devianggreini_, @hellowudin, & @febbryst

Baru-baru ini, kelima pemenang telah secara resmi menerima hadiah mobil Toyota Agya, lengkap dengan STNK atas namanya masing-masing, plat, dan surat-surat resmi lainnya.

Melalui akun Instagram-nya, para pemenang mengungkapkan kegembiraan dan rasa bersyukurnya. Mereka mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya bersama mobil Agya yang sudah diantar ke kediaman masing-masing dan STNK atas namanya yang mereka dapatkan dari Flash Sale Rp1 Shopee.

“Alhamdullilah akhirnya proses yang kita tungguin sudah selesai mobil flash sale 4.4 sudah sampe rumah cuma gw kebetulan gabisa nerima jadi diterima bini wkwkw. Mana nih netizen yang koar2 mobilnya blm dtg fotoin stnk a/n sendiri wkwkwk done gak done gak bang. Berkah buat semuanya ya, makasih buat birthday giftnya juga @shopee_id,” tulis Eko.

“Thank You shopee!! You really made my day dan membuktikan ini bukan cuman gimmick doang, jangan bosen kasih promo dan lain lainnya yaa @shopee_id,” ungkap Adinda di Instagramnya.

“Akhirnya dateng juga yaaa, makasih banyak banyak buat @shopee_id atas mobil barunya,” tulis Febbry.

“Penutupan, terimakasih kepada shopee yang sudah mengadakan mobil seharga 1 rupiah pada Flash Sale akbar 4.4. Lucky me,” tulis Devi di caption Instagramnya.

“Terima kasih shopee atas mobil 1 Rupiahnya. Finally touch down smoothly. Yeay,” ungkap Evita di captionya.

Tak hanya kelima pemenang, ternyata keluarga dan orang-orang terdekat mereka juga turut memberi kesan positif terhadap pengalaman tersebut.

Sebelumnya, dalam Flash Sale Rp1 Shopee yang berlangsung pada 4 April 2023, terdapat lima buah mobil Toyota Agya yang bisa diperebutkan dengan harga Rp1 saja.

Lantas, warganet yang masih penasaran dengan Flash Sale Rp1 Shopee bisa mencoba keberuntungannya di promo Flash Sale Mobil Listrik Rp1 pada Shopee 6.6 Mega Elektronik Sale. Kali ini, pengguna Shopee bisa mendapatkan mobil listrik Wuling Air EV seharga Rp1.

Baca Juga: INAPA 2023, Yuk Kenalan dengan Produk Transportasi Ramah Lingkungan dan Elektronik Otomotif Taiwan

Follow Berita Okezone di Google News

(FDA)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.