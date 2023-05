GANDARIA adalah salah satu area di Jakarta Selatan yang kaya akan pilihan kuliner. Termasuk kuliner malam yang lezat dan menggugah selera.

Jika Anda termasuk orang yang suka cari makan di malam hari, tak ada salahnya melipir ke kawasan Gandaria. Akan banyak tempat makan yang enak dan hits.Â

Berikut di antaranya yang patut dicoba dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (31/5/2023).Â

1. Roti Eneng

(Foto: Instagram/@roti_eneng)

Roti Eneng adalah salah satu tempat yang terkenal dengan roti bakarnya yang lezat dan beragam pilihan topping. Dari roti bakar cokelat keju hingga roti bakar pisang keju, setiap gigitan akan memberikan cita rasa yang memanjakan lidah Anda. Roti Eneng menjadi tempat favorit untuk bersantai sambil menikmati hidangan manis di malam hari. Lokasinya ada di Jln. Gandaria Tengah IV No. 19, Gandaria, Jakarta Selatan.

2. Let's Go Gelato

(Foto: Instagram/@letsgogelato)

Let's Go Gelato adalah tempat yang sempurna untuk menikmati es krim lezat dengan berbagai varian rasa yang unik. Dari rasa klasik seperti vanilla dan cokelat hingga varian eksotis seperti durian atau stroberi balsamico, Let's Go Gelato menyajikan es krim berkualitas tinggi yang akan memanjakan lidah Anda. Rasakan sensasi segarnya dan nikmati suasana yang nyaman di Let's Go Gelato. Berlokasi di Jln. Gandaria I No. 57A, Gandaria, Jakarta Selatan.

3. Bubur Ayam Barito

(Foto: Instagram/@jktfoodbang)

Jika Anda mencari hidangan yang hangat dan menggugah selera di malam hari, Bubur Ayam Barito adalah pilihan yang tepat. Bubur ayam dengan cita rasa yang khas disajikan dengan berbagai topping seperti ayam suwir, cakwe, kacang, dan bawang goreng. Rasanya yang gurih dan lezat membuat Bubur Ayam Barito menjadi tempat favorit bagi pecinta bubur di Gandaria. Berlokasi di Loksem Gandaria, Jln. Gandaria Tengah III No. 1, Jakarta Selatan.

4. Soto Padang H. St. Mangkuto (Foto: Instagram/@jktfooddestination) Soto Padang H. St. Mangkuto adalah tempat yang terkenal dengan hidangan soto Padang yang autentik dan lezat. Soto Padang khasnya disajikan dengan kuah yang kaya rempah, daging sapi yang empuk, dan ditambah dengan kerupuk, kentang goreng, dan bawang goreng sebagai pelengkapnya. Rasanya yang gurih dan aroma rempah yang khas membuat Soto Padang H. St. Mangkuto menjadi pilihan yang populer di Gandaria. Silahkan berkunjung ke Jl. KH Ahmad Dahlan No. 22B, Gandaria, Jakarta Selatan. 5. Tanpopo (Foto: Instagram/@tanpopojkt) Tanpopo adalah restoran Jepang yang menyajikan berbagai hidangan Jepang yang autentik dan lezat. Dari ramen yang gurih hingga sushi yang segar, Tanpopo menawarkan pengalaman kuliner Jepang yang memuaskan. Suasana restoran yang nyaman dan dekorasi yang menarik juga menambah kenikmatan saat menikmati hidangan di Tanpopo. Lokasinya di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 99E, Gandaria, Jakarta Selatan

