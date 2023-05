BANYAK orang menyakini tidak perlu punya sahabat di kantor atau tempat kerja, cukup berinteraksi seperlunya lalu kerja dan pulang ke rumah.

Namun hal ini tak berlaku bagi sebagian orang lainnya, yang justru menemukan dan bisa mempunyai sahabat dekat di kantor. Ketika punya sahabat di tempat kerja, sedikit banyak hal ini bisa membantu kita tetap waras di tengah lelahnya bekerja.

Meski memang tak menutup kemungkinan, punya sahabat di kantor juga ada minusnya. Lantas apa saja sih sebetulnya plus minus punya sahabat di kantor? Simak penjelasan singkat enam plus minus punya sahabat di kantor berikut ini, dilansir dari Times of India, Rabu (31/5/2023)

A) Manfaat

1. Dukungan emosional: Pekerjaan rentan bikin setiap orang stres, dan memiliki sahabat di tempat kerja bisa membantu diri kita mendapatkan dukungan secara emosional. Sahabat bisa menjadi bahu untuk bersandar selama masa-masa sulit seputar pekerjaan atau bahkan di luar pekerjaan. Berbagi frustrasi dan kesuksesan dengan sahabat di tempat kerja, diyakini bisa meningkatkan kesehatan mental.

2. Peningkatan kepuasan kerja; Memiliki teman kerja terbaik dapat meningkatkan kepuasan kerja loh! Ikatan dengan rekan kerja menumbuhkan rasa memiliki alias sense of belonging dan membuat tempat kerja lebih menyenangkan.

Menikmati kebersamaan dengan teman-teman di tempat kerja, bisa membuat setiap hari lebih memuaskan, berangkat kerja terasa lebih ringan dan menyenangkan, yang pada akhirnya mengarah pada kepuasan keseluruhan yang lebih besar terhadap pekerjaan.

3. Teamwork: Hubungan yang erat dengan rekan kerja bisa meningkatkan kolaborasi dan kerja sama tim. Ketika punya ikatan yang kuat dengan seseorang, maka biasanya kita jadi lebih bisa berkomunikasi secara efektif, percaya pada kemampuan satu sama lain, dan bekerja sama dengan lancar.

Hal ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dan hasil yang lebih baik pada proyek yang bersifat tim atau kelompok.

B) Minus 1. Politik kantor: Punya sahabat di tempat kerja terkadang dapat menimbulkan persepsi pilih kasih atau bias. Ini muncul dari karena bisa saja rekan kerja yang lain mungkin merasa dikucilkan atau percaya bahwa promosi atau peluang diberikan berdasarkan hubungan pribadi, bukan berdasarkan prestasi. Imbasnya, bisa bikin suasana kantor jadi tegang dan lingkungan kerja yang negatif. 2. Gosip dan konflik: Ya, selalu ada risiko terlibat dalam gosip di tempat kerja. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan merusak reputasi profesionalmu di tempat kerja. Makanya, menyeimbangkan persahabatan dan profesionalisme sebetulnya adalah tantangan yang tak mudah. Belum lagi konflik antara sahabat kerja bisa mempengaruhi hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. 3. Perspektif dan sirkel yang terbatas: Saat menghabiskan sebagian besar waktu dengan sahabat di tempat kerja, tanpa disadari Anda jadi membatasi interaksi dengan rekan kerja yang lain. Kondisi seperti ini, bisa saja justru jadi menghambat peluang kolaborasi, munculnya ide-ide kreatif lain di kantor.

