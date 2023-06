TERNYATA ini kepanjangan dari Hmm dalam bahasa gaul. Lantaran istilah gaul melahirkan berbagai situlah yang memiliki makna lain dari pengucapan kata itu sendiri.

Bahkan satu bahasa gaul bisa memiliki berbagai makna tergantung pemakainya. Seperti bahasa gaul dari Hmm yang memiliki berbagai makna. Banyak orang mengetikan kata Hmm dalam sebuah percakapan atau komentar di media sosial.

BACA JUGA: Ternyata Ini Arti Kata Uncrush Bahasa Gaul yang Viral di Tik Tok

Tidak salah bila orang mengira kata Hmm merupakan ungkapan dari seseorang yang sedang berpikir. Namun, ternyata kata Hmm merupakan kepanjangan dari sebuah kalimat.

Ternyata ini kepanjangan dari Hmm adalah hug me mom atau hug me my darling. Akronim kata ini berasal dari lagu India berjudul Hug Me jika dalam bahasa Indonesia diartikan ‘peluk aku’. Kata ini biasa digunakan dalam percakapan pesan teks saat merindukan seseorang.

Follow Berita Okezone di Google News

Misalnya seorang wanita sedang merindukan kekasihnya. Dia akan mengirim pesan Hmm kepada kekasihnya yang artinya “peluk aku sayang”. Kata ini juga banyak digunakan pria saat merindukan kekasihnya. Dalam bahasa sehari-hari seseorang menggunakan kata Hmm untuk menjelaskan bahwa dirinya sedang berpikir atau sedang bingung misalnya “Hmm… makan apa ya kali ini?” Kata Hmm diucapkan tidak rendah dan tidak tinggi sehingga dapat dipahami jika seseorang sedang kebingungan. Sementara dalam contoh kalimat “Hmm… mengapa harus membuat hal seperti ini?” Jika kata Hmm diucapkan dengan nada yang panjang mengartikan bahwa sedang berpikir keras. Mereka menggunakan kata Hmm karena tidak memahami sesuatu atau membutuhkan penjelasan. Namun, jika seseorang mengucapkan kata Hmm dengan nada rendah dan cenderung pendek artinya mereka sedang bosan, leleh, dan tidak mood. Dengan mengucapkan kata Hmm seseorang meminta dipahami bahwa ia sedang tidak ingin mengatakan sesuatu. Kepanjangan dari Hmm atau arti katanya sendiri memiliki makna yang sangat luas jika ditafsirkan. Pasalnya setiap orang menggunakan kata tersebut dengan deskripsi yang berbeda-beda sesuai perasaan mereka. Demikian informasi ternyata ini kepanjangan dari Hmm dalam bahasa gaul. (RIN)

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.