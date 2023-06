KEBAHAGIAAN tengah dirasakan oleh artis cantik Naysilla Mirdad. Sebab pada 23 Mei kemarin dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-35 tahun.

Bersama sang kakak, Nana Mirdad dia merayakan ulang tahunnya secara sederhana di Singapura. Momen itu pun dibagikan di akun Instagram Naysilla.

"Birthday well spent. Bersyukur banget punya kakak yang selalu support dan berusaha ngeluangin waktunya untuk aku. Tempat aku bisa jadi diri sendiri dan cerita semua dari A-Z. Mulai dari ketawa-nangis-ketawa lagi-nangis lagi-ketawa lagi. Makasih ya ka Nana udah terbang ke Singapore 1 malam hanya untuk ulang tahunku. You make me feel so loved and for that iam grateful. You truly the best sister anyone could ever ask for," tulis Naysilla dalam keterangan fotonya seperti dikutip pada Jumat (2/6/2023).

Di momen itu, Naysilla terlihat memesona cantik dalam balutan dress seksi warna hitam yang dipadukan dengan sneakers putih. Naysilla memilih makeup natural dengan tatanan rambut dicepol.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Naysilla masih terlihat awet muda. Bahkan wajahnya tak berubah saja awal karier.

Penasaran seperti apa potret cantik Naysilla? Berikut ulasannya, Jumat (2/6/2023).

1. Mirror selfie





Kebersamaan Naysilla bersama sang kakak, Nana Mirdad saat mirror selfie. Keduanya kompak memakai busana warna hitam. Nayila memakai dress terbuka yang membuatnya terlihat seksi. Sementara sang Nana memakai backless top hitam yang dipadukan dengan celana hitam, high heels dan sling bag. Aura cantik kakak beradik ini begitu terpancar.

2. Pose dengan kue ulang tahun





Potret cantik Naysilla Mirdad saat pose bersama kue ulang tahunnya. Naysilla menebarkan senyum manisnya di foto ini. Dia nampak stunning dengan makeup natural. Cantik banget!

3. Foto OOTD





Gaya kece Naysilla Mirdad saat foto OOTD. Penampilannya terlihat anggun dengan dress motif yang dipadukan dengan high heels krem. Dia pose dengan satu tangan memegang dahi sambil menebarkan senyum manisnya.

"Cantik parah," kata @tian***

"Bagus banget style baju yang dipakai ka Nay yang itu," ucap @fans.lydia***

4. Stylish pakai kaftan

Naysila nampak memesona memakai kaftan motif floral. Rambut panjangnya tergerai rapi dan dia menambahkan sentuhan makeup natural. Pose berdiri sambil mengibaskan dress kaftannya, anggun banget. 5. Pamer punggung mulus

Momen Naysila saat liburan di pantai. Dia memakai outfit biru sambil menurunkan outernya sehingga bahu mulusnya nampak terlihat. Pose menoleh ke belakang, cantiknya memukau. "Kamu manis banget say," komen @dianarose*** "Wanita bermata teduh," timpal @snuzulia*** "Awet muda banget," ujar @raraa***

