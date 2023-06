AURELIE Moeremans mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya di Instagram. Aurelie baru saja terlibat pemotretan dengan tema mermaid.

Pemotretan ini juga dilakukan karena penayangan film Disney Ariel The Little Mermaid. Di foto itu dia tampil memukau dalam balutan busana hijau dan rambut warna merah.

Foto tersebut juga diedit sedemikian rupa oleh Digital Creator, Jeff O'Neal sehingga terkesan sungguhan. Seperti apa penampilan Aurelie Moeremans jadi Ariel The Little Mermaid?

Aurelie tampil cantik berpose di dalam air. Dia memakai bra warna hijau yang senada dengan bawahannya.

Rambut panjangnya dicurly berwarna merah yang membuatnya makin menawan. Pose dengan wajah datar menengok ke samping, cantiknya memukau.

Penampilan Aurelie Moeremans jadi mermaid inipun langsung memukau netizen. Hampir sebagian besar dari netizen memuji penampilan artis berusia 29 tahun.

"Cantik banget sih nggak ada obat," kata @ahmad_***

"The real mermaid in my world," ucap @badvince***

"Cocok banget jadi mermaid," komen @bluesea***

"Lebih cocok sih daripada versi Disney-nya," tambah @rizkii***

