RACHEL Vennya bisa dibilang salah satu selebgram cantik yang kerap mencuri perhatian netizen. Terbaru, penampilan Rachel Vennya saat liburan yang jadi sorotan.

Mantan istri Niko Al Hakim ini menghabiskan waktu liburan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Hal itu terlihat dari beberapa unggahan foto Rachel Vennya di Instagram pribadinya.

"Lombok again and again ❤️," tulisnya pada caption foto.

Rachel Vennya tampil cantik dan modis mengenakan tanktop warna hijau nuansa tropical. Rambut panjang yang digerai ke depan menutupi tali tanktop dan membuatnya kian memesona.

Tak hanya itu, body goals perempuan yang akrab disapa Buna ini juga bikin netizen salfok. Body ramping membuat ibu dua anak ini terlihat semakin seksi.

"Cantik banget bunaa😍," ujar @ars***

"rambutnyah keceh badeyy," tutur @risa***

"Aduhh makin insecure liat body nya kak @rachelvennya pengen punya body yang bagus gimana ya caranya?😢," ungkap @nind***

"Kak Rachel bodynya kok makin bagus aja yah," sambung @gita***

"Bening bgt shayyy," ujar @ina***

(hel)

