KULIT ayam yang gurih memang sangat menjadi favorit banyak orang, apalagi jika digoreng. Tidak heran jika banyak orang memisahkan kulit ayam ketika makan, save the best for last.

Chef Devina Hermawan membagikan tips untuk mengolah kulit ayam dengan tekstur renyah, dengan cara diungkep menggunakan kaldu ayam, dan direbus terlebih dahulu sebelum digoreng.

Selain itu, dengan menambahkan cuka kulit ayam akan lebih renyah dan berwarna kemerahan. Berikut adalah resep kulit ayam goreng krispi, dikutip dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan:

500 gr - 1 kg kulit ayam

10 siung bawang putih

5 cm kunyit

5 lembar daun salam

4 cm jahe

1 batang serai

1½ sdt garam

2 sdt kaldu ayam

2 sdm gula pasir

1 sdm cuka

1 liter air

60 gr santan, opsional

½ sdt merica

Minyak untuk menggoreng

Bahan saus:

1 ½ sdm saus tomat

3 sdm saus sambal

1 sdm gula pasir

100 ml air

1 sdt cuka

Langkah: -Haluskan bawang putih, kunyit dengan sedikit kaldu ayam dengan ulekan. -Panaskan minyak, tumis bumbu hingga wangi lalu masukkan serai, jahe, dan daun salam, aduk rata. -Masukkan merica, masak hingga wangi lalu tambahkan air, santan, cuka, sisa kaldu ayam, garam, dan gula, aduk rata. -Masukkan kulit yang telah bersih, masak selama 15 menit. Tiriskan hingga dingin kemudian panaskan minyak, goreng kulit di api kecil hingga kecokelatan, tiriskan. -Untuk saus, campurkan saus tomat, saus sambal, gula pasir, air, dan cuka, masak hingga mendidih sambil diaduk. -Kulit ayam goreng krispi siap disajikan dengan saus sebagai pelengkap.

