SELEBGRAM cantik Berlliana Lovell kini tengah berbahagia. Sebab pada 3 Juni ini dia merayakan ulang tahunnya yang ke-31 tahun.

Dalam unggahannya di Instagram, wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Alshad Ahmad ini membagikan potret terbarunya. Di foto itu dia begitu cantik saat duduk memakai tanktop putih yang dipadukan dengan celana pendek aksen bordir warna putih dan blazer garis-garis kuning.

Berlliana Lovell nampak duduk di sofa sambil melipat kaki dan memegang gitar kesayangannya. Penampilannya stylish dengan loafer shoes hitam. Di foto ini dia seakan memamerkan paha mulusnya.

Di foto keduanya, wanita yang akrab disapa Bella ini masih pose duduk memagang gitar. Rambut panjangnya digerai dan dia pose dengan wajah fierce.

Dalam keterangan fotonya dia menuliskan ucapan ulang tahun untuk dirinya sendiri.

"Selamat hari lahir buat aku, terimah kasih sudah bertahan dan selalu berusaha tersenyum," tulis seperti dikutip dari Instagram @berlliana.lovell.

Postingan tersebut pun mendapat banyak komentar dari netizen. Selain ucapan ulang tahun mereka juga salfok sama keseksian Bella.

"Auranya kebuka lho, astaga," kata @creator***

"Gitarnya pasti bergetar," ucap @muslimsua****

"Calon istriku," celetuk @martam***

"Hot banget," tambah @anggi***

"Pantesan terjadi pemanasan global. To many hot people in this world," sambung @afancuk***

