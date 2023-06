RACHEL Vennya belakangan makin berani tampil hot dengan berbagai outfit. Ia juga tampak hobi membagikan potret OOTD yang terkenal modis.

Bak kembali ke masa-masa gadis, Rachel Vennya tampak percaya diri dengan pakaian nan seksi meskipun masih kerap mendapatkan hujatan.

Terbaru, Rachel Vennya tampak membagikan potret seksinya dalam balutan tube dress hitam dengan detail fringe di bagian atasnya. Entah kebetulan atau tidak, netizen sedang dihebohkan kabar Niko Al Hakim alias Okin, mantan suami Rachel Vennya yang memamerkan pacar barunya.

Penasaran seperti apa potret terbaru Rachel Vennya? Berikut di antaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @rachelvennya, Senin (5/6/2023).

1. Ekspresi fierce

Dalam potret ini, Rachel Vennya tampak duduk tegak mengadap ke kamera sambil melempar ekspresi fierce. Penampilannya kian seksi dengan detail belahan tinggi di bagian paha.

2. Senyum manis nan memesona

Rachel Vennya juga tampak tak kalah memesona dengan ekspresi senyum manisnya ini. Wajahnya tampak terlihat berseri-seri bak gadis muda yang sedang jatuh cinta.

Keseksiannya pun kian terpancar dengan warna kulit mulusnya yang tampak kontras dengan dress hitam yang ia kenakan.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Tatapan sayu nan memikat

Dalam potret ini, Rachel Vennya tampak melempar tatapan sayu nan memikat ke arah kamera. Wajah cantiknya yang sedikit ‘chin up’ terlihat bertumpu di salah satu tangannya.

Netizen auto terpesona

Postingan potret cantik Rachel Vennya lantas banjir pujian dari netizen di kolom komentar. Tak sedikit juga yang justru membandingkannya dengan pacar mantan sang suami, Okin. Menurut mereka, Rachel Vennya jauh lebih cantik dan berkelas.

“Duh cakepan Buna lah,” ujar @th*****

“Buna @rachelvennya lagi rame pacar ayah kaya cimol,” timpal @fi*****

“Bening amat buna,” kata @ks*****

“Pacar online aku dari tahun 2017! No one can replace it,” ujar @st*****

“Janda bukan sembarang janda,” ujar @el******

“Ini baru kelasss idolaaaa,” timpal @gr****

"Pokoknya masih buna gueh , yg itu jauh," ujar @came***