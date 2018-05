Sejak batik diresmikan dan dikukuhkan oleh UNESCO dalam Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity tentang warisan budaya tak benda di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009, Oscar Lawalata bersama Bakti Budaya Djarum Foundation menggelar Batik For The World yang akan berlangsung pada 6 – 12 Juni 2018 di UNESCO, Paris Perancis

(hyo)