Pameran Modelkit Robot Gundam pada Bandung Creative Hub

M Agung Rajasa/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 22 Juli 2018 07:40 WIB
Pengunjung melihat pameran modelkit robot Gundam saat kompetisi di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 7 2018 .
Pengunjung melihat pameran modelkit robot Gundam saat kompetisi di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 7 2018 .
Peserta merakit modelkit robot Gundam saat kompetisi di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 7 2018 .
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Kompetisi tersebut bertujuan untuk melatih dan mengasah kreativitas anak muda.

(mar)

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