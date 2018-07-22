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Pameran Modelkit Robot Gundam pada Bandung Creative Hub
M Agung Rajasa/ANTARA FOTO,
Jurnalis
·
Minggu 22 Juli 2018 07:40 WIB
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Pengunjung melihat pameran modelkit robot Gundam saat kompetisi di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 7 2018 .
Pengunjung melihat pameran modelkit robot Gundam saat kompetisi di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 7 2018 .
Peserta merakit modelkit robot Gundam saat kompetisi di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 7 2018 .
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Kompetisi tersebut bertujuan untuk melatih dan mengasah kreativitas anak muda.
(mar)
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