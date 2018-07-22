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Sejarah Perkebunan dan Industri Kopi se-Indonesia Ada di Museum Ini
Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO,
Jurnalis
·
Senin 23 Juli 2018 04:45 WIB
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Wisatawan mengamati koleksi di Museum Kopi Banaran, Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu 22 7 2018 .
Wisatawan mengamati koleksi di Museum Kopi Banaran, Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu 22 7 2018 .
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Museum yang berada di pabrik kopi berumur 107 tahun tersebut menjadi destinasi wisata edukasi favorit mengenai sejarah perkebunan dan industri kopi, baik di Jawa Tengah maupun sejumlah daerah di Indonesia.
(app)
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