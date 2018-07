Ketua III MNC Peduli Jessica Herliani Tanoesoedibjo menunjukkan kantong darah usai mendonorkan darahnya pada acara MNC Love Donation "Let?s Share The Love with Your Blood" di iNews Tower, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu 25 Juli 2018.

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun pada tahun 2018. Sebelumnya, rangkaian "MNC Love Donation" telah dilaksanakan di MNC Center pada bulan Mei 2018 dan di MNC Studios pada bulan Januari, April dan Juli 2018.

Petugas menyusun kantong darah pada acara MNC Love Donation "Let?s Share The Love with Your Blood" di iNews Tower, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu 25 Juli 2018.

Petugas menunjukkan kantong darah pada acara MNC Love Donation "Let?s Share The Love with Your Blood" di iNews Tower, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu 25 Juli 2018.

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun pada tahun 2018. Sebelumnya, rangkaian "MNC Love Donation" telah dilaksanakan di MNC Center pada bulan Mei 2018 dan di MNC Studios pada bulan Januari, April dan Juli 2018.

Karyawan mendonorkan darahnya pada acara MNC Love Donation "Let?s Share The Love with Your Blood" di iNews Tower, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu 25 Juli 2018.

Ketua III MNC Peduli Jessica Herliani Tanoesoedibjo kanan mendonorkan darahnya pada acara MNC Love Donation "Let?s Share The Love with Your Blood" di iNews Tower, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu 25 Juli 2018.