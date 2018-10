Ketua III MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan donor darah dalam acara MNC Love Donation "Let's Share The Love with Your Blood" di iNews Tower, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2018.

Ketua III MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo kiri melakukan donor darah dalam acara MNC Love Donation "Let's Share The Love with Your Blood" di iNews Tower, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2018.

Ketua III MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo kiri melakukan donor darah dalam acara MNC Love Donation "Let's Share The Love with Your Blood" di iNews Tower, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2018.

Ketua III MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo melakukan donor darah dalam acara MNC Love Donation "Let's Share The Love with Your Blood" di iNews Tower, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2018.

Dalam kesempatan ini, MNC Peduli menggandeng PMI Depok dan Kabupaten Sukabumi untuk bekerjasama.

"MNC Love Donation" diharapkan dapat memenuhi target 500 kantung darah untuk membantu kebutuhan darah PMI.

"MNC Love Donation" periode Oktober 2018 merupakan aksi donor darah MNC Group yang ketiga kalinya di kawasan MNC Center Kebon Sirih.