Chairwoman of MNC Channles&Highend Magazine Liliana Tanosoedibjo bersama dengan para desainer dalam I Fashion Festival di Hotel The Westin Jakarta. I Fashion Festival berkolaborasi dengan The Masterpiece by Highend bertemakan Asian Invasion. The Masterpiece menampilkan karya adibusana 10 desainer termasuk karya Livette Tenun by Liliana Tanosoedibjo.