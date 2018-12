Suasana kegiatan MNC Love Donation 2018, Let's Share The Love with Your Blood di iNews Tower, Jakarta, Kamis 27 Desember 2018.

Karyawan mengantre mendonorkan darah pada kegiatan MNC Love Donation 2018, Let's Share The Love with Your Blood di iNews Tower, Jakarta, Kamis 27 Desember 2018.

Petugas Palang Merah Indonesia PMI mengambil darah pada kegiatan MNC Love Donation 2018, Let's Share The Love with Your Blood di iNews Tower, Jakarta, Kamis 27 Desember 2018.

Suasana kegiatan MNC Love Donation 2018, Let's Share The Love with Your Blood di iNews Tower, Jakarta, Kamis 27 Desember 2018.

Suasana kegiatan MNC Love Donation 2018, Let's Share The Love with Your Blood di iNews Tower, Jakarta, Kamis 27 Desember 2018.